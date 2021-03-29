الامارات | 2128 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و4 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2128 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 230 ألفاً و734 فحصاً جديداً للكشف المبكر عن مصابي «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 455 ألفاً و197 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1481 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2243 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيهم من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 438 ألفاً و706 حالات.

• 1481 إجمالي عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في الدولة.

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