الامارات | مقابلات وظيفية افتراضية لـ 169 باحثاً عن عمل

شكرا لقرائتكم خبر عن مقابلات وظيفية افتراضية لـ 169 باحثاً عن عمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أخيراً، مقابلات وظيفية افتراضية، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ودائرة الإسكان، وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، حضرها 169 باحثاً عن عمل.

وتمثلت الشواغر الوظيفية في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بوظائف مساعد إداري، ومدخل بيانات، وضابط أرشيف مالي، وتنفيذي موارد بشرية، وفني وثائق، وتنفيذي أمن معلومات، وتنفيذي تخطيط استراتيجي، ومحاسب، وفني مختبر.

واستهدفت حَمَلة شهادة البكالوريوس من مختلف التخصصات، وهي الدراسات والعلاقات الدولية، وإدارة الأعمال، والموارد البشرية، والأعمال الدولية، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، والتقنية الحيوية.

كما استهدفت حَمَلة شهادة الثانوية العامة لشاغر مدخل البيانات.

وبلغ عدد المرشحين لشواغر الهيئة 90 باحثاً عن عمل.

أما شواغر دائرة الإسكان فتمثلت بموظف استقبال، وموظف إداري، ومحرر صحافي.

واستهدفت حَمَلة شهادات البكالوريوس ضمن تخصصات القانون واللغة العربية، والثانوية العامة لشاغر موظف الاستقبال. وبلغ عدد المرشحين لشواغر الدائرة 49 مرشحاً.

وتمثلت شواغر مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بإداري تقنية معلومات، ومنسق إعلامي من حملة شهادات البكالوريوس في تقنية المعلومات والتصميم الغرافيكي والوسائط المتعددة. وبلغ عدد المرشحين 30 باحثاً عن عمل.

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