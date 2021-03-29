الامارات | «صحة دبي» تتلقّى 1.4 مليون مكالمة حول لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تتلقّى 1.4 مليون مكالمة حول لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي منذ بداية حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» وحتى 22 مارس الجاري مليوناً و450 ألفاً و668 مكالمة، بينها مليون و20 ألفاً و861 مكالمة تتعلق بـ«كوفيد-19»، بما في ذلك اللقاحات ضد فيروس كورونا.

كما بلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال الموحد وقت الذروة خلال حملة التطعيم 38 ألفاً و817 مكالمة في اليوم الواحد، وبنسبة زيادة 215% على عدد المكالمات التي تلقاها المركز خلال ذروة الجائحة.

وأوضحت مدير إدارة سعادة المتعاملين ورئيس فريق إدارة مواعيد تطعيم «كوفيد-19» فاطمة الخاجة، الجهود الكبيرة التي يقوم بها مركز الاتصال الموحد بالهيئة خلال حملة التطعيم، بما في ذلك إدارة وتمكين المتعاملين من حجز المواعيد من خلال القنوات المتعددة وضمان سعادة المتعاملين خلال حملة التطعيم ضد «كوفيد-19».

وأشارت الخاجة إلى الجهود التي يقوم بها المركز لتسجيل جميع الاستفسارات الأكثر شيوعاً في الرسالة الصوتية التي يستمع إليها المتعامل عند الاتصال أو أثناء الانتظار، وتحديثها بشكل مستمر بناءً على التحليل المتواصل لأعداد المكالمات وطبيعة الاستفسارات بشكل عام.

ويوفر مركز الاتصال الموحد وموظفو إدارة سعادة المتعاملين العديد من الخدمات للمتعاملين من خلال القنوات المختلفة، مثل الرد على الاستفسارات المختلفة الخاصة بحملة التطعيم ضد «كوفيد-19»، وإدارة المواعيد والتقييم المبدئي لتحديد إمكانية الحصول على اللقاح وغيرها من الخدمات الأخرى.

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