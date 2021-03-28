الامارات | محمد بن زايد: تقديم العون وحب الخير قيم متجذرة في مجتمع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: تقديم العون وحب الخير قيم متجذرة في مجتمع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أحد أفراد شرطة الشارقة، إثر سداده تكاليف نقل سيارة مقيم بعد تعطلها بشارع رئيس في الإمارة، وقال سموه إن تقديم العون وحب الخير قيم متجذرة في مجتمع الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «تقديم العون وحب الخير قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وما قام به الرقيب أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة، بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين الذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.. نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة، أشكرهما، وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه».

إلى ذلك، أكد الرقيب أحمد الحمادي من إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن ما فعله كان بسبب ما تعلمه من قيم قيادة الدولة، ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبين أن الموقف الذي حصل معه ومساعدته للمقيم كان نابعاً من تعامل الشرطة وتوجيهات القيادة مع جميع الناس، سواء أثناء العمل أو خارجه، مشيراً إلى أن هذا الموقف تربّى عليه وهو من العادات والتقاليد والأصالة الإماراتية.

ووجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقال إن «تغريدة سموه أثلجت صدري، وتشجيع سموه لي خير حافز لي في مواصلة عملي بتفانٍ».

من جانبه، قال المقيم زين العابدين الذي ساعده الشرطي إن وصول صورته واسمه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حلم كبير، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت له في الأسبوع الماضي عندما تعطلت مركبته بأعلى جسر بين إمارتي الشارقة وعجمان، حيث فوجئ بسيارة شرطة جاءت لتساعده وتسرع عملية نقل مركبته، مشيراً إلى أن قائد مركبة الشرطة الرقيب أحمد الحمادي صاحب الشاحنة التي حملت مركبته إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد كلفة النقل من دون علمه، واصفاً الموقف بأنه موقف إنساني نبيل لرجال الشرطة.

وتابع أنه لم يعرف كيف يشكره على ما قدمه له من مساعدة، فقام بالبحث عن وسيلة لشكره، ما دفعه إلى الاتصال بإذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة، إذ أرسل رسالة شكر له ولدولة الإمارات لتكريمه على صنيعه وفعله للخير ولموقفه الإنساني المتميز المتأصل حتى يكون قدوة يحتذى بها بين زملائه الشباب.

ولفت إلى أنه مقيم بالدولة منذ أكثر من 20 عاماً، ويعمل مستشاراً قانونياً بإحدى الشركات الخاصة بدبي، ولديه أربعة أبناء يدرسون جميعهم بالمدرسة، أكبرهم يبلغ من العمر 17 عاماً، لافتاً إلى أن أبناء الإمارات دائماً يضربون أروع الأمثلة لتقديم المستحيل باعتباره واقعاً.

يُشار إلى أن قيادة شرطة الشارقة ممثلة في القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري، قامت بتكريم الرقيب الحمادي على ما قام به حتى يكون قدوة، ويحتذي به زملاؤه.

ولي عهد أبوظبي:

• «أثني على كل من يخدم الناس بإخلاص، ويمثل قيم مجتمعه».

الرقيب أحمد الحمادي:

• «مساعدة الآخرين نابعة من توجيهات القيادة، وهي من العادات والتقاليد والأصالة الإماراتية».

زين العابدين:

• «فوجئت بشرطي جاء لمساعدتي، ونقل مركبتي للكراج ودفع كُلفة النقل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news