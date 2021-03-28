ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة -بمقر إقامته في الرباط- سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما.

ملك البحرين يستقبل حمدان بن زايد بمقر إقامته في الرباط

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.