الامارات | «صحة دبي» تستحدث خطاً خاصاً لاستفسارات لقاح كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستحدث خطاً خاصاً لاستفسارات لقاح كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت هيئة الصحة في دبي «خط لقاح كوفيد-19» ضمن رقم الهيئة الموحد 800-DHA (342) حيث تم تخصيص رقم 1 للقائمة الرئيسة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالخط الجديد، وإعطاء الأولوية على نظام الانتظار للرد على جميع الاستفسارات الخاصة به، وأولوية حجز المواعيد للفئات المستهدفة لمراحل الحملة من كبار المواطنين.

وتوفر الهيئة خدمة WhatsApp الأعمال على رقم الهيئة 800-DHA (342) للرد على الاستفسارات الخاصة بحملة اللقاح بشكل آني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي Chatbot AI وتغذيته بأكثر الأسئلة شيوعاً وعدد من خدمات الهيئة الرئيسة وتحديثها بشكل مستمر، إضافة إلى ضمان توفر موظفي الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع.

وقالت مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي ورئيس فريق إدارة مواعيد تطعيم كوفيد-19، فاطمة الخاجة، إن مركز الاتصال الموحد يبذل جهوداً كبيرة لتسجيل جميع الاستفسارات الأكثر شيوعاً في الرسالة الصوتية التي يستمع إليها المتعامل عند الاتصال أو أثناء الانتظار وتحديثها بشكل مستمر، بناءً على التحليل المتواصل لأعداد المكالمات وطبيعة الاستفسارات بشكل عام.

واستعرضت الخاجة القنوات المختلفة التي يتم من خلالها إدارة وحجز المواعيد وتقديم الخدمات المتعلقة بحملة التطعيم ضد كوفيد-19 ومنها: قنوات مركز الاتصال الموحد المتمثلة بالمكالمات، والدردشة، والبريد الإلكتروني، وواتساب الأعمال، مواقع التواصل الإجتماعي، والقنوات الرقمية مثل: تطبيق الهيئة الذكي، والموقع الإلكتروني للهيئة www.dha.gov.ae.

ويوفر مركز الاتصال الموحد وموظفي إدارة سعادة المتعاملين العديد من الخدمات للمتعاملين من خلال القنوات المختلفة مثل: الرد على الاستفسارات المختلفة الخاصة بحملة التطعيم ضد كوفيد-19، وإدارة المواعيد، والتقييم المبدئي لتحديد إمكانية الحصول على اللقاح وغيرها من الخدمات الأخرى.

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