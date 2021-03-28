الامارات | بلدية الشارقة تغلق 30 ساحة ترابية مخالفة منذ بداية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تغلق 30 ساحة ترابية مخالفة منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة واسعة على كافة مناطق المدينة لرصد وإغلاق الساحات الترابية المخالفة بعد رصد بعض السلوكيات السلبية في مثل هذه الساحات كترك المركبات بها لفترات طويلة والوقوف بصورة عشوائية تؤدي إلى إثارة وتجمع الغبار والأتربة، ما يسبب تشويهاً للمظهر الحضاري، إذ أغلقت 30 ساحة ترابية مخالفة منذ بداية العام الجاري.

وفي هذا السياق أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة خالد بن فلاح السويدي أن هذه الساحات تعتبر من مشوّهات المظهر العام لأنها تفتقد لأدنى معايير الوقوف من حيث الممرات وسلامة المركبات والوقوف بصورة عشوائية وإغلاق البعض بمركباتهم على مركبات الآخرين وبالتالي لا يستطيعون التحرك عند رغبتهم في التوجه إلى وجهاتهم ما يستدعي التواصل بالجهات المختصة للاتصال بصاحب المركبة وتحريكها، فضلاً عن تضرر بعض المركبات من قبل أشخاص يحاولون الوقوف بأية طريقة كانت دون الأخذ بعين الاعتبار ترك مسافات كافية بين المركبات الأخرى، كما أنه لا يوجد مداخل ومخارج واضحة لهذه الساحات لذا يجد الكثير من مستخدميها صعوبةً في الخروج منها في كثير من الأحيان.

من جانبه أوضح مدير إدارة المواقف العامة علي أحمد أبو غازيين أن الحملة بدأت من منطقة النهدة بعد التأكد من توفر عدد كافٍ من المواقف النظامية في المنطقة، حيث بلغ عدد المواقف الخاضعة للرسوم والتي وفرتها البلدية العام الماضي أكثر عن 7500 موقف في تلك المنطقة، وتوفر ساحات استثمارية تحتوي على 2500 موقف، فضلاً عن توفر مواقف البنايات السكنية والتي يتجاوز عددها 2000 موقف، كما تواصل البلدية في الوقت الحالي العمل على تهيئة عدد من الأماكن داخل المنطقة لتوفير مواقف نظامية أخرى ضمن خططها في توفير المواقف العامة في كافة أنحاء المدينة على مدار العام.

وأفاد أبو غازيين أنه تم إغلاق أكثر من 30 ساحة ترابية مخالفة منذ بداية العام الجاري في مناطق متفرقة من مدينة الشارقة، مشيراً إلى أن إغلاق هذه الساحات يتم وفق مجموعة مراحل تشمل قياس نسبة إشغال المواقف بشكل نظامي، بحيث لا يتم إغلاق أية ساحة إلا بعد التأكد من توفر مواقف نظامية كافية، ثم تقوم البلدية بتوزيع منشورات توعوية لمدة 3 أيام قبل الإغلاق لإعلام أصحاب المركبات بإغلاق الساحة ومنع الوقوف بها، كما يتم وضع إشعار بمراجعة إدارة المواقف العامة على المركبات التي لم يتم تحريكها، ثم إغلاق مداخل هذه الساحات وترك مخرج واحد للسماح لأصحاب المركبات بالخروج منها، ثم إغلاقها بالكامل وسحب المركبات المتروكة وحجزها في شبك البلدية.

ونوّه مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إلى رصد العديد من الظواهر السلبية داخل هذه الساحات كالمركبات المهملة، وإلقاء القمامة وقطع الأثاث بها وكثرة الحوادث الخفيفة التي تُسجل ضد مجهول واستغلال هذه الساحات لإنشاء أسواق عشوائية واتخاذ بعض المركبات كمقر للمبيت بداخلها.

وتحث بلدية مدينة الشارقة كافة أفراد المجتمع على ضرورة إيقاف مركباتهم في المواقف النظامية والساحات المرخصة والمعتمدة والاهتمام بنظافة مركباتهم والاعتناء بها باستمرار، وعدم الوقوف في مثل هذه المواقف الممنوعة أو الساحات الترابية المخالفة للمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري العام والحفاظ على ممتلكاتهم.

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