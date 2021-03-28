الامارات | النيابة العامة للدولة: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 250 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع كافة.

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