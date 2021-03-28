الامارات | بالفيديو.. فتاة تتعرض للابتزاز على "التواصل الاجتماعي".. وشرطة أبوظبي تتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فتاة تتعرض للابتزاز على "التواصل الاجتماعي".. وشرطة أبوظبي تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي على منصاتها للتواصل الاجتماعي فيديو لواقعة ابتزاز تعرضت لها إحدى الفتيات، والتي عرضت تفاصيلها موضحة أنها تعرفت الى شخص عن طريق "التواصل الاجتماعي"، وتطورت العلاقة بإرسال صور وفيديوهات.



وذكرت أنه بعد فترة أصبح يمارس تهديدات، ما أثر على حياتها بشكل كبير من الناحية المادية والاجتماعية مقابل الاستمرار في العلاقة، ووجهت الشكر إلى إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع لتعاملها مع الواقعة باهتمام وبشكل مباشر وبسرعة استجابة وسرية تامة.



ودعت شرطة أبوظبي، في إطار حملتها الإعلامية التوعوية "خلك حذر"، الأسر الى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الالكتروني وابتزاز الاشخاص الذين ينتحلون صفة الفتيات واستدراجهن بصور صداقة، ثم يبدأ الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضحت أن أسباب الابتزاز هو سوء استخدام التقنية وغياب دور الاسرة وعدم المكاشفة بين أفراد الاسرة، وضعف الوازع الديني، وأصدقاء السوء والفراغ وحب التجربة بين الجنسين والتقليد وضعف شخصية المجني عليه والخوف من الفضيحة.



وناشدت الأسر بضرورة عدم الانشغال عن أبنائهم المراهقين، وحمايتهم من مخاطر التهديد والتحرش واستدراجهم بالمشاركة لصورهم وتوريطهم في أنشطة غير اخلاقية،‎ وتجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، و عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف.



وأكدت أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 المادة رقم 16 ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.



وأوضحت أن خدمة أمان هي قناة اتصال تستقبل المعلومات وتعمل على مدار الساعة وتتعامل مع حالات الابتزاز، بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي، بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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