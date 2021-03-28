شركة "دي إتش ال" إكسبرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعزز من خدمة توصيل الميل الأخير بين دول المنطقة

: قامت شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، بإتخاذ عدة مبادرات للاستمرار بخلق طرق مبتكرة تُعنى بعمليات توصيل الميل الأخير، وذلك عن طريق تمكين العملاء من التحكم بطرق استلام وتسليم طرود التجارة الإلكترونية بكل سهولة وأريحية.

وبموجب إتفاقية التعاون المشترك مع شركة فوديل، أول مزود لشبكات الاستلام والتوصيل (PUDO) في دول مجلس التعاون الخليجي، ستقوم الشركة بتسجيل وإدارة حسابات التجار المحليين من جميع أنحاء المنطقة عبر منصة PUDO الرقمية المتقدمة وذلك كمواقع استلام بديلة عن خدمة التوصيل للمنازل، حيث تقوم فوديل بربط شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية مع التجار المحليين، مما يسمح للعملاء باختيار الوقت المناسب لاستلام طرودهم من متاجرهم المفضلة، سواءً مقاهي أو محلات السوبر ماركت وحتى متاجر البيع بالتجزئة.

وسيحظى عملاء ”دي إتش ال“ بخيار تحديد نقاط التوصيل لاستلام شحناتهم، ومن شأن تلك الشراكة الاستراتيجية أن تعمل على تعزيز لوجستيات الميل الأخير ومنح عملاء شركة ”دي إتش ال“ إكسبرس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلول توصيل سريعة وملاءمة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وبهذه المناسبة، قال السيد نور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش ال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا تزال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد نموًا سريعًا، ونحن نتوقع أن تستمر على هذا النهج حتى المستقبل القريب. يأتي تعزيز حلول B2C، وخاصة عمليات خدمة توصيل الميل الأخير، ليجسد أهمية تلك العمليات بالنسبة لاستراتيجية لشركة ”دي إتش ال“ إكسبرس. نحن نسعى دومًا لتحسين تجربة العملاء ودعم الكفاءات عبر التوصيل بسلاسة وبتفعيل أحدث الحلول. وستمكننا شراكتنا مع شركة فوديل من التغلب على أي تحديات في عملية التوصيل، ولا سيما الميل الأخير، وذلك بفضل شبكتها الواسعة من مواقع PUDO للاستلام والاسترجاع."

ستصب الشراكة لصالح تحقيق الكفاءة لشركة ”دي إتش ال“ وذلك من الناحية التشغيلية والتكلفة مع الأخذ بعين الاعتبار راحة وخيارات المستهلك، علاوة على معالجة مجموعة من التحديات البيئية والتشغيلية المرتبطة بالتسوق الإلكتروني والإخلال بعملية التوصيل.

ومن جانبها، قالت سمية بنتوركيا، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة فوديل: "مع تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية، أصبح من الضروري أن نزود عملائنا بالمزيد من التحكم والخيارات مع إدارة التحديات اللوجستية الناجمة عن تفاوت حجم الاسترجاع. ومن شأن شراكة ”دي إتش ال“ مع فوديل أن تُساهم بتعزيز خدمات العملاء بدول مجلس التعاون الخليجي عبر منحهم المزيد من الخيارات وتمكينهم من التحكم بشكل أفضل بكيفية توصيل أو استلام طرودهم. نحن فخورون بتعاوننا مع المزود الرائد للخدمات اللوجستية في المنطقة، كما إننا نتطلع للتوسع أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

يوجد حاليًا أكثر من 200 موقع نشط في كلٍ من: دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مع إنضمام سلطنة عُمان إلى القائمة بحلول نهاية شهر مارس من العام 2021 ، إلى جانب دولة قطر وجمهورية مصر العربية في وقت لاحق من شهر مايو. كما ستقوم شركة ”دي إتش ال“ بتطويع شبكة PUDO الواسعة من فوديل، والتي تضم ما يزيد عن 2500 موقع، لتوسيع نطاق وصولها لجميع المناطق السكنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.