"آفاق الإسلامية للتمويل" تحقّق زيادةً في الأرباح بنسبة 68% في العام 2020

: أعلنت شركة "آفاق الإسلامية للتمويل"، المؤسسة الرائدة في القطاع المالي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين عن السنة المالية 2020، والذي أقيم عن بُعد يوم الأربعاء 24 مارس 2021، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الشركة، وممثلين عن وزارة الاقتصاد وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية والمدققين الخارجيين والمصرف المركزي.

ترأس الاجتماع السيد مطر حمدان العامري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وقام بالإعلان عن النتائج المالية الإيجابية لسنة 2020 التي حققتها "آفاق الإسلامية للتمويل"، بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الأسواق نتيجة "جائحة كوفيد 19"، حيث حققت "آفاق" صافي أرباح قدره 170,1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 68٪ مقارنةً بالعام 2019 الذي سجّل صافي أرباح بقيمة 101,4 مليون درهم.

وخلال الاجتماع جرى تعيين السيد محمد البزايعة مقرّراً للاجتماع وسوق دبي المالي، جامعاً للأصوات. كما وافق المساهمون على جدول أعمال الجمعية العمومية.

كذلك جرى التأكيد على أنّ زيادة حقوق المساهمين هي الركيزة الأساسية في استراتيجية "آفاق الإسلامية للتمويل"، حيث تمّت التوصية خلال الجمعية العمومية للعام 2020 بتوزيع أرباحٍ نقدية بنسبة 15٪، شرط موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

السيد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "آفاق الإسلامية للتمويل" قال: "لقد حققنا أداءً استثنائياً بالرغم من التحديات التي فرضتها "جائحة كوفيد 19"، ونحن مستمرّون باتباع استراتيجيتنا في التركيز على بناء محفظة تمويل قوية، بالإضافة إلى طرح المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تحاكي تطلعات الأفراد والشركات، إلى جانب عقد شراكاتٍ استراتيجية جديدة تعود بالفائدة على العملاء والشركاء معاً. مع الإشارة إلى أنّ النتائج التي تحقّقت خلال العام 2020 تعود إلى زيادة إيرادات التمويل والرسوم والدخل من الاستثمارات، وأنشطة الخزينة، ونمو كلٍّ من محفظة التمويل ومحفظة ودائع العملاء، والذي بلغ أكثر من الضعفين مقارنةً بالعام 2019، بالإضافة الى إطلاق منتجاتٍ جديدة مبتكرة ومتنوعة".

كما تقدّم بالشكر من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الكرام وموظفي الشركة على دعمهم المستمر والجهود المبذولة في سبيل المزيد من النجاح.