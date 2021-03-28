"مستشفى وعيادة فاليانت" تواصل خطتها التوسعية الطموحة للارتقاء بتخصصات "مركز التميُّز"

أعلنت "مستشفى وعيادة فاليانت" (Valiant Clinic and Hospital) عن زيادة عدد الخدمات الصحيّة ضمن التخصّصات الرئيسية لـ "مركز التميُّز" التابع لها. وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التوسع الذي يندرج في إطار الأهداف الطموحة للعام 2021، والتي تتمحور بالدرجة الأولى حول ضمان تجهيز العيادة والمستشفى بأفضل المرافق وأحدث الخدمات الصحية لتقديم مجموعة متكاملة من العلاجات الطبية، وبإِشراف نخبة الأطباء والطواقم الطبية والتمريضية من ذوي الخبرات العالية في إمارة دبي.

وكشفت "فاليانت" عن إضافة مرافق وخدمات طبية جديدة إلى مراكز التميُّز الثلاثة التابعة لها؛ وهي "مركز جراحة العظام" و"مركز جراحة العمود الفقري" و"مركز العلاج الطبيعي". وبالمقابل، يعتزم "مركز التميز لطب الغدد الصماء" توفير خدمات علاج القدم السكرية لدى مرضى السكري.

ويمكن للمرضى أيضاً الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات متعددة التخصصات المتاحة لدى "مركز الغدد الصماء"، والذي يقدم استشارات طبية فورية من قبل أبرز الأطباء. وبالمقابل، يبرز "برنامج إدارة الوزن" باعتباره نهجاً متكاملاً لرعاية المرضى ومتابعة كافة الجوانب المتعلقة بفقدان الوزن، بما فيها الخيارات العلاجية والجراحية.

وقال الدكتور مارتين لونين، مدير عام "مستشفى وعيادة فاليانت": "تواصل "مستشفى وعيادة فاليانت" استقطاب اهتمام لافت من نخبة الجراحين الدوليين في إمارة دبي، والذين يعملون في مرافقنا الطبية المتطورة لتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية ضمن مختلف التخصصات الطبية. ونتطلّع قدماً إلى مواصلة خدمة المرضى بالشكل الأمثل، تماشياً مع خطتنا التوسعية للعام 2021 والتي تستهدف إضافة المزيد من المرافق الحيوية وإطلاق حزمة من الخدمات المتطوّرة التي تصبّ في خدمة رسالتنا المتمثلة في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية الرئيسية المتوائمة مع أعلى المعايير الأخلاقية والاحترافية، والتي ترقى إلى مستوى ثقة وتطلعات الجميع."

وأعلن المستشفى عزمه افتتاح مرفق مخصص للرعاية الصحية العاجلة قريباً، في خطوة من شأنها استيعاب المرضى من الـ "سيتي ووك" (City Walk) والمناطق المجاورة، في كافة الأوقات.

وأضاف الدكتور لونين: "نواصل الارتقاء بمقوماتنا التنافسية، بما فيها بيئة الرعاية الصحية الحديثة المتاحة ضمن موقع استراتيجي وبيئة طبية عالية المستوى، سعياً وراء تزويد المرضى بتجربة رعاية مُرضية طيلة فترة العلاج والتعافي ضمن أجواء تبعث على الراحة والاسترخاء."

وتقدّم "مستشفى وعيادة فاليانت" خدماتها المتميزة وفق أسعار تنافسية، حرصاً منها على تمكين شريحة واسعة من المرضى من الوصول إلى الاستشارة الطبية المناسبة والخدمات العلاجية باستخدام أفضل المعدات الطبية المتقدمة، والتي تضمن تحسين صحتهم وتعزيز أسلوب حياتهم.

ويركّز المستشفى على توسيع خدماته التخصصية في طبّ الطيران، وذلك بإشراف أبرز الكوادر الطبية الجديدة ذات الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات ذات الصلة بطبّ الطيران، فضلاً عن مواصلة التعاون المثمر مع كبرى مؤسسات الرعاية الصحية الدولية المرموقة. وعقدت " فاليانت" مؤخراً شراكة استراتيجية مع "مركز القلب الألماني في دبي" من أجل تقديم خدمات أمراض القلب وتصوير القلب داخل منشآتها الطبية المتطورة.

وتقدّم "مستشفى وعيادة فاليانت" أيضاً العديد من الحزم المتكاملة لإجراء الفحوصات الصحيّة الأساسية وفحوصات هشاشة العظام وصحة العظام والاستشارات العصبية وجلسات البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تمكّن المرضى من الحصول على أفضل خدمات التشخيص والرعاية الصحيّة ضمن بيئة احترافية تضمن سلامتهم وراحتهم.

وفي ظل التطورات الأخيرة، تستعد "مستشفى وعيادة فاليانت" لدعم جهود الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في دبي، مقدمةً للزوار الوافدين إلى الإمارة من مختلف أنحاء العالم مرافق طبية حديثة في مختلف المجالات التشخيصية والعلاجية والوقائية، والتي تتواءم وأعلى معايير الرفاهية والتميز والجودة لضمان راحة المرضى. كما تتميز "فاليانت" بتبنّي نظام رعاية صحية متكامل يستند إلى اعتماد أعلى الأخلاقيات المهنية وأفضل معايير الجودة الدولية.