"أخبار الآن" تطلق مبادرة "قصتك على أخبار الآن" لدعم وتمكين الطاقات الشابة في مشاركة قصصهم الملهمة"

أعلنت "أخبار الآن" عن إطلاق حملة "قصتك على أخبار الآن" لتوفير منصة تتيح لأفراد المجتمع، وخاصةً جيل الشباب، مشاركة قصصهم وتجاربهم عبر منصة "تيك توك". وتتمحور الحملة حول تسليط الضوء على المحطات الهامة في حياة الشباب، والمواقف التي سببت تحولاتٍ جذرية في حياتهم وطبعت في وجدانهم.

وتتعاون "أخبار الآن" في هذه الحملة مع عددٍ من صُنَّاع المحتوى والمؤثرين على منصة "تيك توك"، بهدف إعطاء مساحة أكبر من التغطية الإعلامية لجيل الشباب، والاستلهام من قصص نجاح نجوم منصات التواصل الاجتماعي في التغلب على التحديات؛ وصناعة المحتوى الأكثر رواجاً؛ وبناء قاعدة كبيرة من المتابعين خلال فتراتٍ قياسية.

ويتخلل الحملة مسابقة لتشجيع متابعي صناع المحتوى على إسماع صوتهم وسرد قصصهم ونقل تجاربهم من خلال مشاركتها عبر تسجيلات الفيديو. وانطلقت هذه المسابقة على منصة "تيك توك" التي تعتبر الأكثر إقبالاً ومتابعةً في أوساط الشباب، والذين يشكلون بدورهم محور تركيز هذه المبادرة. ومن المقرّر منح أربع جوائز ماديّة للفائزين في ختام الحملة، حيث سيتم اختيار القصص الفائزة وفقاً لآلية تقييم قائمة على احتساب أكبر قدرٍ من المتابعة والتفاعل من الجمهور المستهدف. وسيتم اختيار فائز واحد من قبل كل شخصية مؤثرة من الشخصيات الأربعة المتعاونة مع "أخبار الآن"، على أن يتم إعلان نتائج المسابقة في 15 أبريل على موقع "أخبار الآن". وتتضمن قائمة المؤثرين الذين ستتعاون معهم "أخبار الآن" كلاً من: ملاك الوسلاتي (@malek_oueslati_officiel)؛ وأمل سلمى (@amalsalmaa)؛ وديانا زين الدين (@dianazofficial)؛ ورامي حمدان (@ramyhamdann) .

وتعليقاً على الموضوع، قالت صولانج الراسي، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في "تلفزيون الآن": "يسرنا إطلاق حملة "قصتك على أخبار الآن" لإتاحة فرصة أكبر للطاقات والمواهب الشابة للتعبير عن آرائها ونقل صوتها ومشاركة قصتها. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم جيل الشباب في خطواتهم الأولى على درب العمل الإعلامي وصناعة المحتوى، وندعو الجميع لإبراز مواهبهم وإمكاناتهم من بوابة هذه الحملة."

وأضافت الراسي: "تندرج هذه الحملة في إطار مساعينا الرامية لتمكين جيل الشباب، حيث تعتبر هذه الفئة محور اهتمام كبير بالنسبة لنا في "أخبار الآن" باعتبارها الثروة الحقيقة والدعامة المتينة لصنع غدٍ أفضل، والمحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية والتقدُّم. وتمثل هذه المبادرة امتداداً لمبادراتنا السابقة التي حققت نجاحاً لافتاً، ويأتي ذلك في الوقت الذي نمضي فيه قُدماً مع مشاهدينا الأعزاء نحو حُلتنا الإعلامية الجديدة والتي ستشهد اعتماد منهجيةٍ مُبتكرة في نقل الخبر يكون فيها الشباب حجر الأساس، وإطلاق سلسلةٍ من الخطوات النوعية والشراكات الاستراتيجية لتلبية تطلعات الشباب العربي، سيتم الإعلان عنها فيما بعد خلال مُلتقى يشارك فيه شخصياتٌ تركت بصمتها في المشهد الإعلامي وشكلت مصدر إلهامٍ لكثيرين."

يُذكر أنَّ "أخبار الآن" تعتزم تنظيم حدثٍ إعلامي سيتخلله إقامة جلسات حوارية تفاعلية، والكشف عن الحُلة الجديدة لمنصتها الإخبارية، والإعلان عن شراكاتٍ استراتيجية تستهدف دعم وتمكين الشباب العربي.