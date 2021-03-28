الامارات | محمد بن زايد: ما قام به أحمد الحمادي نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: ما قام به أحمد الحمادي نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما قام به أحمد الحمادي من شرطة الشارقة بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "تقديم العون وحب الخير ، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة، بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل..نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة، أشكرهما، وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه"

وفي التفاصيل فقد كان أحد المقيمين قد تعرضت مركبته لعطل عند أعلى جسر (الحومة) في الشارقة على شارع الشيخ محمد بن زايد، ليبادر على الفور الرقيب أحمد الحمادي أثناء أداء عمله لمساعدته في تسريع عملية نقل مركبته ، واللافت في الأمر أن الحمادي، صاحَبَ السيارة التي حملت مركبة المقيم إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل من دون علم صاحب المركبة، في موقف إنساني نبيل لرجال الشرطة ما دعا قيادة شرطة الشارقة ممثلة باللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة لتكريمه على صنيعه حتى يكون قدوة يحتذى به من زملائه.

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