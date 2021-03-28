تعاون بين «زايد العليا» والمركز الأمريكي النفسي والعصبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الأمريكي النفسي والعصبي بشأن توفير خدمات علاجية وتأهيلية، والتعاون المشترك في إعداد وبناء واستخدام البرامج البنائية والوقائية والعلاجية في مجال الصحة النفسية، وفي معالجة المشكلات السلوكية الحادة لمنتسبي لأصحاب الهِمم المؤسسة، إضافة إلى إجراء بحوث ودراسات علمية مشتركة في مجال التأهيل وعلوم الإعاقة.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن المركز الأمريكي النفسي والعصبي شفقت مالك المدير التنفيذي للمركز، وجرت مراسم التوقيع عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد.

وبموجب مذكرة التفاهم يجري الربط الإلكتروني بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المركز الأمريكي وتبادل البيانات بشأن أصحاب الهِمم، وتمكين المؤسسة من الاطلاع على التقارير الخاصة بكل حالة تتمّ معالجتها بالمركز من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، وتتبع كل حالة من الحالات العلاجية لمنتسبيها، ومعرفة النفقات المستحقة على كل حالة، عن طريق الرموز المستخدمة في نظام الضمان الصحي.

ورحبت الدكتورة فاطمة الظاهري مدير إدارة الرعاية الصحية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهم بالتوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون مع المركز الأمريكي النفسي والعصبي المؤسسة الطبية التي تقدم أعلى مستوى من الرعاية الطبية الأولية والمتخصصة، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي ويمتلك خبرة واسعة في علاج الاضطرابات النفسيّة، الأمر الذي تهدف المؤسسة من خلاله إلى خدمة منتسبيها أصحاب الهمم.