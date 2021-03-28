أكاديمية أبوظبي الحكومية ودائرة المالية تطلقان «القراءة»

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

أطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية بالتعاون مع دائرة المالية متمثلة في مركز المعرفة المالية، «مبادرة القراءة» خلال الأسبوع الماضي، وذلك حرصاً منها على المساهمة في تطوير كفاءات موظفي حكومة أبوظبي، احتفاء بشهر القراءة في الإمارات، وأُقيمت فعاليات اليوم الأول تحت عنوان «القراءة والتكنولوجيا»، فيما كانت فعاليات اليوم الثاني بعنوان «القراءة والأسرة». وركز اليوم الأول على دور التكنولوجيا في دعم القراءة وتسهيلها، وتوفير مختلف القنوات التي تساعد الفرد للوصول إلى المعرفة. وكانت البداية مع دائرة الثقافة والسياحة، حيث شارك الحضور بجولة افتراضية للمكتبات الموجودة في إمارة أبوظبي، في منطقة العين والظفرة ومدينة أبوظبي، ثم تم التطرق إلى المكتبة الإلكترونية التي توفر عدداً كبيراً من الكتب المقروءة والمسموعة.

وأعقب ذلك فقرة الكتب الصوتية، قدمها محمد الجعيدي المري من أكاديمية أبوظبي الحكومية، حيث تطرق فيها إلى دور الكتب المسموعة في زيادة الحصيلة المعرفية للأفراد، سواء لمحبي القراءة الذين لا تسمح لهم ظروفهم بتصفح الكتب، أو من يستثقلونها لعدم حب القراءة، يمكنهم الاستماع إليها في أوقات مختلفة، وبخاصة عند قيامهم بأعمال أخرى كممارسة الرياضة أو قيادة السيارة. هذا، ويقوم تطبيق Storytel الرائد في مجال الكتب الصوتية، بهذه المناسبة، بإهداء الحضور اشتراكاً مجانياً يمتد لـ 45 يوماً، لتجربة الكتب الصوتية.

وتناولت الإعلامية صفية الشحي، قصتها مع القراءة، وأثرت الحضور بمعلومات قيمة تفيدهم في تبني عادات صحية في مختلف مناحي حياتهم، وبالأخص، الجانب المعرفي الذي تثريه القراءة، وشاركتهم مفكرة «مدونتي» التي تعينهم على ترتيب أمورهم بشكل عام.

اليوم الثاني

بينما ركز اليوم الثاني على تناول عنوان القراءة والأسرة، تماشياً مع شعار شهر القراءة «أسرتي تقرأ»، والذي كان يوماً إماراتياً بامتياز، كان الحضور على موعد من الكفاءات المواطنة في مختلف المجالات المكملة لبعضها.

وافتتح اليوم الثاني باستضافة المتخصصة في تربية وتعليم الأطفال الأستاذة مها حمد والتي تحدثت عن «تأثير القصة على حياة الطفل»، تناولت مواضيع متعددة مثل فوائد القصة للأطفال من بداية نشأتهم، ومساهمتها في تغذيتهم بمحصول لغوي كبير، وقيم تتأصل فيهم منذ صغرهم، وثقة وقدرة على التعبير، واختتمت جلستها بمجموعة من النصائح في طريقة اختيار الكتب المناسبة بناءً على الأعمار من الأشهر الأولى وحتى سن الرابعة عشرة. وكان حضور سلطان المزروعي، بطل تحدي القراءة العربي لعام 2020، دليلاً لما تم تناوله في بداية الفعالية، حيث أبهر سلطان الحضور بفصاحة لسانه وقدرته على التعبير، واستشهاده بمقولات لقامات أدبية كبيرة، وهو لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره. واختتم اليوم الثاني بمشاركة مبادرة «خير جليس»، المشروع الإماراتي الفائزة بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، والذي يعنى بتلخيص الكتب على قناتهم في «اليوتيوب»، واستعراض الجهود الكبيرة في التلخيصات المرئية، ثم تم التعريج على مكتبة خير جليس الإلكترونية والتي كانت نتاج هذه المبادرة، وقدموا هدية للحضور، خصماً بقيمة 20%على جميع الكتب المعروضة في مكتبتهم. وحظي أبناء الموظفين بفرصة لاختبار معلومات بشأن القراءة من خلال مسابقة قصيرة، كما حرص المنظمون على أن تكون المبادرة للتوعية، تضاف إلى معرفتهم، أكثر من مجرد كونها لعبة يستمتعون بها، ورصدت جائزة للفائز بالمركز الأول، كتاب عالمي الصغير، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رحلة

واختتم اليوم الأول باستضافة الكاتبين المهندسة فاطمة آل علي والدكتور عابد الظهوري، واللذين تحدثا عن رحلتهما في تأليف كتاب «فضاءات البيانات الضخمة»، وتبسيط هذا العلم لعموم الجمهور، كما أهديا الحضور مجموعة من النسخ المجانية للكتاب.