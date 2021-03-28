الإمارات تشارك في «ساعة الأرض»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أطفأت مؤسسات حكومية وخاصة وشركات وفنادق في مختلف إمارات الدولة، أمس، الأضواء ساعة كاملة تضامناً مع ما يقارب 2 مليار نسمة في أنحاء العالم، لتقليص حجم انبعاث الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، بانتهاج أساليب تقليص استهلاك الطاقة.

ولفت الظلمة أمس جميع الإمارات في الدولة، وقوفاً مع أكبر حدث بيئي عالمي، وهو «ساعة الأرض»، حيث تم إطفاء الأنوار غير الضرورية في المباني والمعالم البارزة عبر الإمارات السبع من الساعة الثامنة والنصف مساء ولمدة ساعة كاملة.

وأطفأت العديد من المواقع الحيوية في أبوظبي أضواءها، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، جسر الشيخ زايد، قصر الإمارات، وأبراج الاتحاد، كما دعت العديد من الجهات الحكومية أفراد المجتمع للحد من الاستهلاك المفرط للطاقة والتقليل من الاحتباس الحراري وتنظيم الاستهلاك، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

ويمكن للفرد أن يقلل من استهلاكه للطاقة بالتقليل من بصمته في انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى التغير المناخي، عبر التأكد من إغلاق الأجهزة الكهربائية وإطفاء الإنارة قبل الذهاب للنوم أو حينما تكون خارج المنزل، واستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة وذات كفاءة عالية واستهلاك أقل، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة في المكتب أو البيت.

كما أطفأ صرح زايد المؤسس جميع أضوائه في الساعة المحددة، لتبقى «الثريا» التي تعكس ملامح صورة المغفور له الشيخ زايد من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة وتصميم فريد، مشعة بملامح الشيخ زايد الذي ألهمنا بفكره ورؤاه للحفاظ على المكونات البيئية.

وشاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال إطفاء كافة مصابيح الإضاءة في مبنى القيادة العامة، ومراكز الشرطة، وكافة المرافق التابعة لها.