خليفة بن طحنون: واحة الكرامة تتلألأ بمصابيح الفخر والعز

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شاركت «واحة الكرامة»، أمس، المجتمع العالمي إحياء فعالية ساعة الأرض، وذلك بإطفاء جميع أضوائها من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء، وذلك بهدف الانضمام إلى الجهود العالمية المبذولة في مجال تعزيز حسّ المسؤولية البيئية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية، والتعهّد بحماية كوكب الأرض، والمحافظة على موارده الطبيعية من خلال اتباع نمط حياة مستدام.

خليفة بن طحنون

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: «قمنا بإطفاء الأنوار والمصابيح الكهربائية في واحة الكرامة التي تتلألأ جدرانها بمصابيح الفخر والعز المكسوة بأسماء شهداء وأبطال الوطن التي تنير طريق المستقبل للأجيال المقبلة، وتقدم نماذج مشرفة للتضحية والعطاء».

وأضاف: «تأتي مشاركة واحة الكرامة في إحياء فعالية ساعة الأرض لتأكيد التزامنا بتطبيق أفضل المعايير العالمية لخفض البصمة البيئية وتقليل التلوث، ونشر ثقافة التوعية البيئية، وإيجاد بيئة آمنة مستدامة على مستوى الدولة».

وأكد أن هذه الفعالية العالمية تشكل فرصة عابرة للقارات للتضامن مع المبادرات العالمية الداعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع جميع فئات وشرائح المجتمع للتحرك بإيجابية نحو قضايا البيئة، مثل أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التعامل مع التغير المناخي وتخفيض البصمة البيئية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية، واتخاذ سلسلة من التدابير للتخفيف من تغير المناخ والتكيف مع تداعياته. تجدر الإشارة إلى أن ساعة الأرض فعالية عالمية تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تنفيذ مبادرات من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والحد من التلوث والمحافظة على البيئة.