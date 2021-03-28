مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطفئ الأنوار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

شارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير، مساء أمس، في فعاليات «ساعة الأرض»، الحدث العالمي الذي يشهد إغلاقاً للأضواء الكهربائية والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة في كل أنحاء العالم، للمساهمة في التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة، وذلك تأكيداً لالتزام المركز بالمسؤولية المجتمعية من خلال تعزيز دوره في نشر الوعي المجتمعي، حيث يهدف المركز من خلال مشاركته بهذه الفعاليات إلى الارتقاء بمستوى الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، كما أنه يترجم رسالته في إحياء مآثر الوالد المؤسس، من خلال ترسيخه ثقافة الاستدامة التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأطفأ جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة أضواءهما في الساعة المحددة، تعبيراً عن أهمية مفهوم الاستدامة في حماية البيئة، وهو ما يعد مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.