إعادة تشكيل مجالس الجمعيات الداعمة للصحة بـ«الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، قرارات إدارية بإعادة تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويأتي هذا القرار لتطوير أداء الجمعيات، وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الدعم وحشد جهودها لتعزيز الوعي الصحي، وضمان اتباع أفضل الممارسات التي تؤمن للمجتمع حياة آمنة لصحة مستدامة، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الصحي والوقائي في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «تظل صحة الأفراد والمجتمع أولويتنا المطلقة التي نحرص من أجلها دائماً على التطوير المستمر لسياسات وبرامج مؤسساتنا المجتمعية، ونصبو من خلالها نحو إطلاق المبادرات التوعوية ذات النتائج الملموسة، والتي نصل بها إلى كل فرد في المجتمع. فالتجديد سيستمر، وبتعدد العقول المبدعة والمواكبة للتغيرات الحياتية سنعمل لترسيخ جودة الحياة لأبناء إمارة الشارقة من مواطنيها والمقيمين على أرضها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونحن على ثقة بهذه الطاقات الوطنية في مهمتها القادمة مع شركائنا في المسيرة المجتمعية».

وأعربت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن شكرها وامتنانها لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد خطوة متقدمة نحو استيفاء الجمعيات وتحقيقها لكافة متطلبات وزارة تنمية المجتمع.

قرارات

وتقضي القرارات بإعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية أصدقاء السكري برئاسة خولة طاهر الحاج، ومجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى المفاصل برئاسة وحيدة عبد العزيز، ومجلس إدارة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية برئاسة المهندسة خولة عبد العزيز النومان، ومجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى برئاسة مريم بن دخين، ومجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان برئاسة سوسن الفاهوم جعفر، وحددت القرارات الإدارية مدة العضوية في المجالس بأربع سنوات، ويتم تسمية الأعضاء من قبل سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.