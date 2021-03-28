الامارات | فحص السائقين في أماكن وجودهم بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص السائقين في أماكن وجودهم بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» لتُضاف إلى مجموعة خدماتها للجمهور، بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين المقدم خالد محمد الكي، أن الخدمة تتيح للمتعاملين القاطنين في إمارة الشارقة ممن لديهم موعد اختبار قيادة مركبات نهائي (مدينة)، فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص من أماكن وجودهم سواء بالمنزل أو العمل، حيث يقوم الفاحص من قبل الإدارة بالذهاب إلى المتعامل في مكان وجوده، وإجراء فحص القيادة له، ومن ثم إعادته لمكانه الأول، بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عند حجزه لموعد الفحص مقابل 100 درهم تُضاف إلى رسوم الفحص.

وأشار إلى إمكانية تواصل المتعاملين الراغبين في الحصول على تلك الخدمة، أو التعرف على المزيد من الاستفسارات عبر تطبيق «واتس أب» على الرقم 0526064440، مؤكداً حرص شرطة الشارقة الدائم على الارتقاء بمستوى خدماتها وتعزيز ثقة المتعاملين بها، وسعياً منها بخفض رحلة المتعامل من خلال توفير الوقت والجهد عليه.

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