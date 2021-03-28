الامارات | ابتكار.. سرير ذكي للرضع

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار.. سرير ذكي للرضع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت خمس طالبات بثانويات التكنولوجيا التطبيقية فرع بني ياس: بشاير الحمادي، وميرة الخزرجي، وبدور الكعبي، وشهد السعيدي، وأسماء الجابري «السرير الذكي»، لحماية الرضع من الاختناق، بهدف منع متلازمة موت الرضع المفاجئ، واستعرضن ابتكارهن، خلال أسبوع التعليم التقني والابتكار 2021، الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أخيراً، عن بُعْد.

ويعتمد الابتكار على استشعار الحركة غير الطبيعية للرضيع ودرجـة حرارته، ويطلق إنذاراً يسمح للشخص المعني بالتدخل الفوري لتصحيح وضعه وحمايته من أي مخاطر، ويمكن للسرير في حال بكاء الطفل تشغيل نظام هزاز مع موسيقى، ويرسل من خلال جهاز إنذار تنبيهاً بأن الطفل في حالة بكاء.

والسرير مزود بكاميرا لمراقبة الطفل، وحساسات حرارية لرصد أي زيادة في درجات الحرارة، وكاشف للدخان.

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