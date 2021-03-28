الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محل

خصص محل تجاري يبيع فساتين للنساء بمنطقة عجمان الصناعية جزءاً من المتجر، وضع فيه فساتين لمن لا يستطيع الشراء وكتب لافتة تقول: «إن لم تملك ثمن الفستان.. احصل عليه مجاناً».

مياه

تلقى مقيمون في منطقة الراشدية بعجمان رسائل نصية تفيد بانخفاض كميات المياه الموزعة للمنطقة بداية من الخميس الموافق 25 مارس ولغاية يوم غد الإثنين 29 مارس 2021 بسبب أعمال الصيانة.

مطاعم

يشتكي أصحاب مطاعم كثرة المتسولين الذين يقفون أمام محالّهم، لطلب المال من الزبائن، أو الطعام من المحال ذاتها، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون مدى صدقهم وهم يدعون عدم امتلاكهم ثمن الطعام.

ارتياح

بادر زوّار أوروبيون للدولة إلى تمديد إقامتهم في دبي، معبرين عن سعادتهم بالطقس الجيد والرعاية الصحية، مشيرين إلى أنهم يشعرون براحة نفسية كبيرة، خصوصاً في ظل صعوبة الحركة في بلادهم.

متطوعون

حرص متطوعون مع شرطة دبي على توعية رواد المراكز التجارية غير الملتزمين بالتدابير الاحترازية، خصوصاً عدم ارتداء الكمامة، وأبدوا مرونة وصبراً مع أشخاص لا يضعون الكمامة بطريقة صحيحة.

توقيت

وضع أحد المقاهي المعروفة في دبي مول سقفاً زمنياً لا يتعدى نصف ساعة لكل زبون في المنطقة المطلة على نافورة دبي، حتى يتيح الفرصة لأكبر عدد من رواده للاستمتاع بالمكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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