الامارات | 2304 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2304 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 248 ألفاً و372 فحصاً جديداً، لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 2304 إصابات جديدة بالفيروس. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 453 ألفاً و69 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1477 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2428 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 436 ألفاً و463 حالة.

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