اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | 2304 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات خلال 24 ساعة

0 نشر
أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 2304 إصابات جديدة بفيروس .. و5 وفيات خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 248 ألفاً و372 فحصاً جديداً، لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 2304 إصابات جديدة بالفيروس. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 453 ألفاً و69 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1477 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2428 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 436 ألفاً و463 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا