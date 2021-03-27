الامارات | إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "النخلة في عيون العالم"

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين في مسابقة "النخلة في عيون العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الدولية "النخلة في عيون العالم" بدورتها الثانية عشرة 2021 التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وجاءت النتائج على النحو التالي: "الفئة الأولى /نخلة التمر/ المركز الأول" المصور سيد عمار السيد أحمد السيد عبد الله العاشور من الإمارات العربية المتحدة وفاز بالمركز الثاني المصور خالد جمعة عبد الرحمن مراد البلوشي من الإمارات العربية المتحدة وفي المركز الثالث المصورة جين إيڤون دي وال من جمهورية جنوب افريقيا.

وفي الفئة الثانية /الانسان ونخلة التمر/ حاز على المركز الأول المصور عبد الله الشيخ بن حسين بن أحمد الشيخ من المملكة العربية السعودية وفي المركز الثاني المصور هشام رمضان شعبان جبر حسن من جمهورية مصر العربية وفي المركز الثالث المصور حسني المعلومي من المملكة المغربية.

وقال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد إن ما حققته المسابقة خلال 12 عاما يعزز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أن الدورة الثانية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 752 مصورا يمثلون 25 دولة حول العالم وبلغ عدد الصور المشاركة 2263 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم بالشجرة المباركة.

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