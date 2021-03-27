الامارات | مخالفات مواقف المركبات في دبي عبر الايميل ابتداء من غد

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات مواقف المركبات في دبي عبر الايميل ابتداء من غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إلغاء تحرير مخالفات المواقف العامة للمركبات باستخدام الوثائق الورقية التي توضع عادة على الجهة الامامية لزجاج المركبة، مؤكدة أنه سيتم ابتداء من الغد 28 مارس ارسال اشعار المخالفة عبر الرسائل التليفونية والبريد الالكتروني المقترن بالمركبة.

ودعت الهيئة عملائها من مستخدمي خدمة المواقف العامة للمركبات في دبي الى تحديث بياناتهم عبر الموقع والالكتروني، وذلك للاطلاع على أي مخالفة متعلقة بخدمة المواقف العامة.

وتبلغ قيمة إيقاف المركبة دون سداد رسم الوقوف المستحق، أو عدم إبراز تذكرة سداد الرسم بشكل ظاهر وقت تحرير المخالفة في حال كان حجز الموقف بإصدار تذكرة ورقية 150 درهم. وتحرر مخالفة بقيمة 100 درهم عند تجاوز الحد الأقصى لاستخدام الموقف العام، وهي نفس القيمة التي تستحق في حال تجاوز الحد الأقصى لمدة الوقوف المقررة بتذكرة سداد الرسم.

يذكر أن مواقف المركبات العامة في دبي مجانية حتى صباح الغد وذلك تنفيذا لقرار تعطيل العمل حدادا على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في إمارة دبي لمدة ثلاثة أيام.

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