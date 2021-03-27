الامارات | تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد وكيل وزارة الداخلية الفريق سيف عبدالله الشعفار حفل تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية، الذي أقيم في معسكر التدريب التابع للقوات المسلحة في منطقة المنامة بعجمان.

حضر التخريج مدير عام العمليات المركزية الاتحادية العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي وقائد كلية الشرطة العميد وليد سالم الشامسي، وقائد قيادة التدريب الافتراضي العميد عبيد راشد الزحمي، ومدير مركز تدريب معسكر المنامة العميد راشد عبدالله الحبسي، وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية والقوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، فيما قدم الخريجون استعراضا لعمليات الأمن الداخلي التي تم تدريبهم عليها بإشراف من وزارة الداخلية، أكدت جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في تنظيم وتأمين فعاليات معرض اكسبو 2021، وأظهرت العروض ما يتحلى به الخريجون من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة الوطن.

وفي ختام الحفل قام الفريق سيف الشعفار بتوزيع الجوائز على المتفوقين.

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