الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم السبت طقس صحو بوجه عام مغبر نهاراً غرباً - غائم جزئياً على الساحل الشرقي - مائل للحرارة نهاراً..والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة.. و البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم غد الأحد طقسا مغبرا غائما جزئياً أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا غرباً..والرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومحملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة... و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا صباحاً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف -.. مغبرا و غائما جزئياً أحياناً مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.. و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة... و البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الثلاثاء طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.. و الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.. و البحر مضطرب يصبح متوسط الموج أخر الليل في الخليج العربي .. خفيفا في بحر عمان.. على أن تكون هناك فرصة لتشكل ضباب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية يوم الاربعاء المقبل .. ويكون الطقس صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة... و البحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.