«وكالة الإمارات»: آلية للتعامل مع الحطام الفضائي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت وكالة الإمارات للفضاء، مجموعة من الإجراءات الخاصة بمسؤولية المشغلين والمنفذين للأنشطة الفضائية حول التخفيف من الحطام الفضائي، وذلك بهدف الحد من آثاره وتخفيفه.

وأوضحت الوكالة، أنه وفقاً للمادة 19 من قانون الفضاء في الدولة، فإنه على كل مشغل مصرح له بتملك جسم فضائي أو تطويره أو تنفيذ أنشطة فضائية أو المشاركة فيها، اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطط للتخفيف من الحطام الفضائي والحد من آثاره، حيث يتعين على كل مشغل مصرح له إخطار وكالة الإمارات للفضاء عند نشوء أي حطام فضائي من أي من الأجسام الفضائية المشاركة في الأنشطة المصرح لها.

وأشارت الوكالة إلى أنه يجب الإبلاغ فوراً، عند تعرض أي من الأجسام الفضائية المشاركة في الأنشطة المصرحة، لخطر محتمل الحدوث بدرجة عالية، أو فقدان السيطرة عليها، أو التحكم فيها، أو اصطدامها بحطام فضائي أو أجسام فضائية أخرى في الفضاء الخارجي، إضافة إلى الإبلاغ حول أي تدابير أو خطط تم اتخاذها للتحفيف من الحطام الفضائي.

ووفقاً لقانون الفضاء، فإنه على كل مشغل مصرح له في الأنشطة الفضائية، تزويد وكالة الإمارات للفضاء بتقارير دورية يتم تحديثها سنوياً، أو وفقاً لما تطلبه الوكالة، بشأن أي تحذيرات أو مخاطر لها علاقة بأي أجسام فضائية مشاركة في أي أنشطة فضائية مصرح لها، بينما نصت مواد القانون على عدم إعفاء المشغل المصرح له من مسؤولية الضرر الناجم على سطح الأرض أو في الطائرات أثناء طيرانها، وذلك من قبل جسم فضائي مشارك في الأنشطة، تجاه الأطراف الأخرى غير المشتركة أو المتعاقد معها في الأنشطة المصرح بها للمشغل.

لائحة ومبادئ

شهدت الفترة الماضية، عمل وكالة الإمارات للفضاء على تطوير لائحة لتخفيف الحطام الفضائي، والتي تضم المبادئ التشغيلية والممارسات التي تحث المشغلين على اتباعها بغية تعزيز مراعاة أنشطتهم لتخفيف الحطام الفضائي، والحد من انتشاره، بناء على التوجيهات الدولية في هذا الإطار، وأخذت بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب آراء الخبراء والمتخصصين ومختلف الجهات المعنية ذات الصلة، كما واصلت الدولة جهودها الدولية من خلال الالتزام بالمبادئ التوجيهية الخاصة باستقرار بيئة الفضاء والمشاركة في قرارات لجنة استخدام الفضاء في الأغراض السلمية، عبر المبادئ التوجيهية للاستدامة طويلة الأمد في الفضاء.