14 إجراءً للوقاية من «كورونا» في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أم القيوين)

أصدر اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة، 14 إجراءً للوقاية والسلامة من انتشار «كورونا»، والحفاظ على صحة أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل.

وتضمَّنت الإجراءات، منع التجمعات المنزلية المصاحبة لليالي رمضان والزيارات العائلية، واعتماد التواصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ويمنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر ويسمح لأفراد العائلة الواحدة فقط، والتي تسكن في المنزل نفسه تناول وجبات الإفطار والسحور الجماعي، ويمنع إنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في أي مكان عام لتناول الوجبات الجماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد، ويقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية على الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة، وحسب البروتوكول الخاص المعتمد.

كما تضمنت الابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة، والتقيد بنسب الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة، ويكون التبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً، ويمنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية، والتي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة المصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجبات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر، ويمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم.

ويقتصر توزيع الوجبات الرمضانية على مجمعات العمال السكنية للجهات والمؤسسات المصرح لها عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، والتي تشمل لبس الكمامات الواقية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي «مترين»، واستخدام الوجبات في العلب ذات الاستخدام الواحد المعبأة مسبقاً مع تجنب تلامس الأيدي عند توزيع الوجبات، وعند نقل الوجبات يجب حفظها في أكياس أو صناديق مخصصة.

كما تضمنت استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية، ويمنع توزيع المصاحف والهدايا الأخرى في مقار العمل، وتقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس «كورونا» والمعلن عنها سابقاً لأداء الصلوات الخمس، مع تحديد مدة صلاتي العشاء والتراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة، وقراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية.

أما صلاة القيام في العشر الأواخر من شهر رمضان، فسيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات، تزامناً مع المستجدات.

ويجب على الجمهور، التعاون مع الأجهزة الأمنية، للإبلاغ عن ظاهرة التسول وأي مخالفات أخرى، بما يتعارض مع التعليمات المذكورة على هواتف الشرطة، ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

حجز موعد للتطعيم

بتوجيهات اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة، تقرر تنظيم عملية استقبال الراغبين في أخذ اللقاح من فئة العمال، سواء من داخل أو خارج الإمارة في موقع «قاعة البيت متوحد» عن طريق أخذ موعد مسبق من قبل ممثلي الشركات، وبالتنسيق مع مركز الرعاية الصحية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. ودعا المعلا، الموظفين والعمال في الأنشطة التجارية، وخصوصاً المطاعم والصالونات الرجالية والنسائية ومحال الخياطة إلى أخذ اللقاح بشكل عاجل، لما تقتضيه طبيعة عملهم من التواصل مع مختلف فئات المجتمع خلال تقديم خدماتهم، وللمساهمة في دعم جهود الدولة للتصدي للجائحة.