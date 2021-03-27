مشروع «النفق» ينجز 5 ملايين ساعة عمل آمنة

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

تستمر الأعمال في مشروع تطوير شبكة النقل في ميناء زايد (النفق) وسط إنجاز أكثر من 5 ملايين ساعة عمل آمنة.

والمشروع الذي تنفذه دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عبارة عن إنشاء نفق رئيسي مكشوف بطول 1.3 كم (5 مسارب في كل اتجاه) يربط بين جسر الشيخ خليفة بن زايد وشارع ونفق الشيخ زايد وطريق الكورنيش ومنطقة الميناء.

ويتضمن المشروع، الذي بدأ تنفيذه في نهاية 2019، ومتوقع أن تنتهي الأعمال التشغيلية فيه بحلول الربع الأول من العام 2023، إنشاء نفق مغلق بطول 1000 متر بـ(مسربين) تحت النفق الرئيسي يربط شارع الكورنيش مع النفق الرئيسي باتجاه جسر الشيخ خليفة، وإنشاء جسر (مسربين) يربط جسر الشيخ زايد بشارع حمدان، إضافة إلى إنشاء عدد من المنحدرات لربط النفق الرئيسي والنفق الفرعي مع الشوارع المحيطة.

ولتنفيذ المشروع تم تحويل عدد من الخدمات المحلية وإعادة توجيه حركة السير، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية بين جسر الشيخ خليفة وشارع الكورنيش ونفق الشيخ زايد والمشروعات التطويرية في المنطقة.

التزام «مساندة»

أكدت «مساندة» التزامها بتقديم أرقى المعايير في إدارة وتنفيذ المشاريع لدعم التنمية المحلية وتلبية تطلعات المجتمع بهدف مواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وبما يجسد اهتمام حكومة أبوظبي بإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة تتمتع ببنية تحتية عالية الجودة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، وتواكب النمو السكاني والتطور العمراني وترسخ أركان التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة بأبعادها الاقتصادية والمجتمعية والبيئية، بحيث توفر أفضل خدمات النقل والتنقل لأفراد المجتمع، وتسهم في تحقيق السعادة والرفاهية لهم.