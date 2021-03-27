ورشة تعريفية بالمنصة الوطنية للتوظيف الذاتي في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نظمت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورشة تعريفية تحت عنوان: «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي» الموجهة إلى الباحثين عن عمل من أصحاب المهارات.

وجاءت الورشة التعريفية التي شارك فيها 150 شخصاً عن طريق برنامج «تيمز»، مراعية للإجراءات الاحترازية للحد من كوفيد- 19، ولعموم الفائدة لفئة الباحثين عن عمل أصحاب المهارات المختلفة من المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة في المنصة.

وقالت آمنة الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في الدائرة لـ«الاتحاد»: جاءت الورشة التعريفية لدعم أصحاب المهارات من الباحثين عن عمل عبر تعريفهم بالتوظيف الذاتي المتاح في المنصة، والذي يعد نمط عمل غير تقليدي يحقق فيه الفرد دخلاً عن طريق العمل بشكل مستقل ومرن بنفسه، ويقدم من خلاله خدمات مهارية بشكل مؤقت لتنفيذ مشاريع ومهام عمل مؤقتة، على عكس العمل التقليدي الذي يحصل من خلاله الموظف بمقتضاة على راتب.

وأشارت إلى أن وزارة المواد البشرية والتوطين بدأت العمل على سياسة التوظيف الذاتي لتنظيم هذا النوع من العمل في سوق العمل، والهدف الاستراتيجي منه رفع نسب القوى العاملة المشاركة في التوظيف الذاتي إلى 5 % بحلول عام 2031، وتمكين الكفاءات الوطنية المشاركة في التوظيف الذاتي على جميع المستويات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة.

وأضافت الشحي: كما تهدف إلى تعزيز فرص النمو في مجال التوظيف الذاتي، ضمن بيئة تنظيمية داعمة لتحفيز وتشجيع الكوادر الوطنية على التوظيف الذاتي كمسار مهني حيوي، بدلاً من الوظائف التقليدية.

وذكرت أن المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين تربط أصحاب المهارات الوطنية «المستقلين» والمؤسسات الحكومية والخاصة، بحيث تحصل على مهارات وطاقات وطنية مقابل حصول المواطنين على دخل من خلال مسار مهني غير تقليدي.

ولفتت إلى أن الورشة أوضحت للباحثين عن عمل شروط التسجيل في المنصة، منها أن يكون المسجل من مواطني الدولة، ومن أصحاب المهارات، ويبلغ من العمر 21 عاماً فما فوق.

وأشارت إلى أن المنصة تطرح مجالات عديدة لأصحاب المهارات، منها في الخدمات الإدارية والمهنية، وفي خدمات التصميم والخدمات الرقمية، وخدمات التسويق والترجمة والكتابة والتصوير والمونتاج، والتي تتفرع كل منها إلى عدة خدمات.

وذكرت أن المنصة تتعاون مع العديد من الجهات، منها الشركاء الاستراتيجيون على سبيل المثال، المؤسسة الاتحادية للشباب، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة دبي للمرأة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وغيرها.

وأكدت أن القيمة المستفادة من هذه المنصة الوصول إلى المواهب الإماراتية في مجالات مختلفة، والحصول على الخدمات بأسعار أقل من السوق، وتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية والخاصة، حيث لا يتطلب تعيين شخص على وظيفة معينة لإنجاز مشروع معين.

وأضافت: أما القيمة التي يحصل عليها صاحب المهارة المستقل عند التسجيل في المنصة، فهي صقل المهارات واكتساب الخبرات والمرونة التعاقدية والربح المالي، حيث بلغت أعداد الجهات المشاركة في المنصة 195 جهة، و 4710 من أصحاب المهارات، و4550 منهم جاهزون للعمل، و 53 مشروعاً.

ودعت الشحي إلى استفادة أصحاب المهارات والمجالات المتخصصة المدرجة ضمن المنصة الإلكترونية للعمل في مجال التوظيف الذاتي، وتحقيق الربح المادي، وصقل المهارات والخبرات، والذي سيوفر للمستفيدين دخلاً مناسباً في ظل العمل عن بُعد.