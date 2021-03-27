الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زور شخص (عربي) عقد إيجار منسوباً إلى بلدية الشارقة، وفاتورة كهرباء، وقدمهما إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لتجديد إقامة ابنه، واشتبه الموظف في عقد الإيجار، لذا قرر التدقيق عليه ليكتشف تزويره، فتم القبض على الأب المتلاعب، وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله.

وقال الموظف، في التحقيقات، إن المتهم قدم المستندات الخاصة بإقامة ابنه، فاشتبه في عقد الإيجار، ودقق عليه من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية، وتبين أنه لا توجد أي بيانات للعقد، وأن الختم مزور، كما تبين أن فاتورة الكهرباء غير صحيحة، واعترف الأب بالتزوير.

إعداد: محمد فودة

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