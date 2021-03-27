الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوب

يشتكي صحافيون باستمرار من عدم تجاوب دوائر وأقسام الإعلام في المؤسسات المحلية والاتحادية مع الأسئلة التي يطرحونها، والمعلومات التي يطلبونها، تحت ذرائع متعددة، بينها الانشغال بالاجتماعات.

تدخين

اشتكى سكان أحد المباني في منطقة البستان في عجمان من قيام سكان بترك أبواب شققهم مفتوحة لتدخين السجائر، ما يتسبب في إزعاج بقية السكان، بسبب انبعاث رائحة السجائر، وتسربها إلى شققهم.

رادار

لاحظ سائقون أن الرادار الموجود في شارع الاتحاد، على امتداد حمرية الشارقة، يضبط المركبات على سرعة 100 كلم في الساعة للقادمين من جسر الحمرية، وعلى سرعة 120 كلم في الساعة في الاتجاه إلى أم القيوين، مطالبين بتوحيد سرعة الطريق منعاً للارتباك.

مخلفات

اشتكى صيادون يرتادون منطقة الزوراء بعجمان، من وجود أشخاص يلقون مخلفاتهم في البحر، ما يضر بالبيئة البحرية، ويتلف أدوات صيدهم، كونها تعلق بها.

تسوية

طالب مرتادون لطريق الرغيلات باتجاه كورنيش الفجيرة، بتسوية الشارع المستخدم كتحويلة بديلة إلى حين الانتهاء من صيانة الشارع الجديد، مشيرين إلى أن الطريق يمتلئ بالحفر، ويتسم بالوعورة الشديدة.

ممشى

أثنى مستخدمو ممشى حديقة الصفيا في منطقة مشيرف بعجمان، على الخدمات المقدمة لممارسي الرياضة، بتقديم قوارير المياه لهم بالمجان، عبر ثلاجات وضعت خصيصاً على جانبي الممشى، الأمر الذي لقي استحسان الزوار الذين يترددون على هذا المكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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