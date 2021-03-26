الامارات | 2128 إصابة جديدة بـ «كورونا» و2262 حالة شفاء و6 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2128 إصابة جديدة بـ «كورونا» و2262 حالة شفاء و6 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 236 ألفاً و782 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 2128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 450 ألفاً و765 حالة.

وأفادت الوزارة بشفاء 2262 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 434 ألفاً و35 حالة.

وأعلنت عن وفاة ست حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1472 حالة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 69 ألفاً و142 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها سبعة ملايين و799 ألفاً و517 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 78.86 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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