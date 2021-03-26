الامارات | مديرة التعليم في اليونيسكو: برحيل حمدان بن راشد فقدنا داعماً رئيسياً للتعليم حول العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة التعليم في اليونيسكو: برحيل حمدان بن راشد فقدنا داعماً رئيسياً للتعليم حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مديرة هيئة التعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة /اليونيسكو/ ستيفانيا جانيني أنه برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فقدت المنظمة داعما رئيسيا لبرامجها في مجال التعليم وتطويره في العالم وعبرت عن خالص عزائها وعزاء منظمة اليونسكو لدولة الإمارات قيادة و شعبا في وفاته رحمه الله.

وأوضحت المسؤولة الدولية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات أن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد أعطى الكثير لمجال التعليم حول العالم و كانت له أياد بيضاء على صعيد دعم برامج اليونيسكو الخاصة بتعليم الفتيات في مناطق النزاع و الحروب.

وقالت إن الشيخ حمدان بن راشد كان أحد الداعمين الرئيسيين لليونيسكو وبفضل دعمه و مساندته استطعنا تمكين كثير من الأطفال و الفتيات من ولوج مقاعد الدراسة في المناطق الفقيرة حول العالم .. و كانت شراكته معنا من خلال جائزة حمدان - اليونسكو العالمية لمكافأة الممارسات التعليمية المتميزة في العالم حافزا كبيرا لنا لدعم الرسالة النبيلة لرجال و نساء التعليم عبر العالم .. مؤكدة أنه كان يؤمن بعمق رسالة التعليم و دور الثقافة في تحقيق السلام و تشجيع حوار الثقافات و الديانات".

وأضافت :" الشيخ حمدان بن راشد سيبقى خالدا في أذهاننا ..و نحن في اليونسكو نفخر بوجود لوحة تحمل اسمه في منظمتنا تكريما له على جهوده في دعم برامج التعليم التي تنفذها في كثير من المناطق الفقيرة " .. واصفة جائزة حمدان - اليونسكو العالمية بأنها مثال حي على كيفية دعم و تشجيع المعلمين و تفعيل دورهم في المجتمع خاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها في العالم في ظل تراجع رحلات السفر و تفعيل التعليم عن بعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news