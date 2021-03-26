الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة تدريجياً مثيرة ومحملة بالغبار صباح يوم الأحد غرباً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية صباح يوم الأحد.

الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط - يضطرب صباح الأحد غربا وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

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