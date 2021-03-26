«نصِلكم أينما كنتم».. مبادرة أطلقها «أبوظبي للصحة العامة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير جميع الإمكانات للحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع في مواجهة فيروس كوفيد- 19، وجّه معالي عبدالله آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي بتكثيف حملة «اختر التطعيم» بحيث تستهدف كبار السن من المواطنين والمقيمين، والتي تركز على التواصل والوصول لكل شخص من هذه الفئة، وتوفير الفحص والتطعيم في منازلهم، من خلال مبادرة «نصلكم أينما كنتم».

وأطلق مركز أبوظبي للصحة العامة المبادرة، بالتعاون مع مكتب شؤون أسر الشهداء ومكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، وشركة صحة، ومؤسسة التنمية الأسرية، وأبوظبي للإعلام في إمارة أبوظبي، والتي تم إطلاقها تماشياً مع الوضع الراهن للحفاظ على صحة وسلامة كبار السن، لذا سيتم خلال الفترة القادمة التركيز على تطعيم أكبر عدد من هذه الفئات، وهم الفئة الأكثر عرضةً للإصابة بمضاعفات الفيروس.

تهدف هذه المبادرة إلى تطعيم كبار السن من المواطنين والمقيمين، ورفع مستوى الوعي الصحي حول أهمية التطعيم لكبار السن غير المتطعمين ومقدمي الرعاية الصحية وجميع الفئات المرتبطة بهم، بالإضافة إلى رفع الوعي فيما يخص الاستمرار بالالتزام بتطبيق التدابير الوقائية لمقدمي الرعاية لفئة كبار السن، وبالأخص غير المؤهلين للتطعيم.

يتم ذلك من خلال تطبيق خطة عمل مشتركة مع الشركاء وسفراء الصحة العامة لتشجيع كبار السن على أخذ التطعيم من خلال المكالمات الهاتفية والزيارات المنزلية، وتسهيل الوصول لذلك من خلال الحصول على موعد تطعيم في المنازل عن طريق الاتصال على الرقم المجاني التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة وهو 80050، ونشر ذلك في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد مطر النعيمي مدير عام المركز «نعمل في مركز أبوظبي للصحة العامة نحو مجتمع يتمتع بالصحة والسلامة، من خلال تعزيز الارتقاء بالمستوى الصحي في إمارة أبوظبي وإن خدمة كبار السن واجب وطني يحظى بكل التقدير والاهتمام من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في كافة الأوقات، ولاسيما في ظل هذا الوضع الاستثنائي الذي تتضافر فيه جميع الجهود لحماية كافة أفراد المجتمع وضمان صحتهم وسلامتهم».

كادر طبي

تم تخصيص كادر طبي ومختصين في الصحة العامة متمكنين لتعزيز إمكانية التحفيز والوصول لكبار السن، من خلال الخدمات المنزلية والبدء في زيارتهم إلى أماكن تواجدهم، وتقديم التطعيمات لهم مما يضمن لهم الرعاية الصحية اللازمة أثناء تواجدهم في المحيط الأسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الدولة لمواجهة كوفيد-19.

يشار إلى أن التطعيم فعال وآمن للوقاية من الإصابة بنسبة نجاح عالية، وتكمن أهمية التركيز على استهداف هذه الفئة بالتحديد بسبب ثبوت فعاليته للحد من المضاعفات والوفيات.