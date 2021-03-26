الامارات | شرطة الشارقة تنشر السلامة المهنية بـ «حافلة سلامتك»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنشر السلامة المهنية بـ «حافلة سلامتك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، مبادرة «حافلة سلامتك»، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، والتي تهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العامة وأماكن العمل، بما يتماشى مع أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز السلامة والحماية المدنية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتشتمل المبادرة على عرض مادة فيلمية بواسطة حافلة متنقلة، أُعدت خصيصاً لهذا الغرض، تهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المنشآت العامة وأماكن العمل وفق متطلبات نظام الإدارة المتكامل، مستهدفة فئة «العسكريين».

وشهدت إدارة المهام الخاصة انطلاق المبادرة بحضور مدير فرع الاستراتيجية والتميز، الرائد عبدالرحمن محمد بوغانم، وأخصائية تدريب بهيئة الوقاية والسلامة، منى محمد لرضي، وعدد من الضباط وضباط الصف بالإدارة، وتتجه المبادرة بعد غد إلى إدارة المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، ثم الإدارة العامة للعمليات المركزية إدارة العمليات، الثلاثاء المقبل.

وتضمنت المبادرة استعراضاً لأساسيات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر في المباني، وكيفية إجراء التفتيش اليومي من أجل التأكد من سلامة المبنى، إضافة إلى التأكد من سلامة نظام الإنذار والمصاعد، وجاهزية المعدات وسلامة المنشآت وأماكن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العيوب أو الأخطاء أو المخالفات، إن وجدت، وذلك منعاً لحدوث أي أخطار أو أضرار قد تترتب عليها.

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