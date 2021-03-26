الامارات | 2043 إصابة جديدة بـ «كورونا» و2200 حالة شفاء و10 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2043 إصابة جديدة بـ «كورونا» و2200 حالة شفاء و10 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 235 ألفاً و564 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات الفحص في الكشف عن 2043 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من جنسيات مختلفة وجميعها مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 448 ألفاً و637 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 2200 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 431 ألفاً و773 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 10 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1466 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن تقديم 127 ألفاً و47 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس سبعة ملايين و730 ألفاً و375 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 78.16 جرعة لكل 100 شخص.

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