الامارات | توظيف .. 100 فرصة وظيفية جديدة تدخل «سوق العمل الافتراضية» خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف .. 100 فرصة وظيفية جديدة تدخل «سوق العمل الافتراضية» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشواغر المعروضة على منصة سوق العمل الافتراضية، المدعومة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال الفترة ما بين نهايتي شهري فبراير الماضي، ومارس الجاري، بإضافة ما يقارب 100 فرصة وظيفية، ليصبح إجمالي عدد الشواغر المتاحة على المنصة 228 شاغراً للباحثين عن عمل من غير المواطنين.

ودشّنت الوزارة، في أبريل من العام الماضي، سوق العمل الافتراضية، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 279-2020، لتقديم خدماتها للعمالة غير المواطنة، التي تأثرت مع سلسلة تدابير وقائية واحترازية كانت اتبعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانطلاقاً من سعيها لبناء منظومة شاملة لحماية الحقوق العمالية.

وبحسب الرصد، فقد توزّعت فرص العمل «الفورية» المضافة حديثاً إلى المنصة، على القطاعات الإدارية والفنية والمهنية، وتنوعت ما بين فرص عمل دائمة وأخرى بعقود «مؤقتة» تصل إلى ستة أشهر، فيما راوحت الرواتب المعلنة للوظائف المتاحة بين 1000 و9000 درهم شهرياً، بينها عدد من الوظائف استعاض عن شرط الخبرة، بتوفير تدريبات تخصصية.

ووفقاً لما تم رصده عبر سوق العمل الافتراضية، فيما طلب قطاع «العلاقات الحكومية» شواغر في مهنتي «مدقق حسابات، واختصاصي توظيف»، وطلب قطاع «الخدمات القانونية» شواغر في مهنة «مستشار قانوني»، بينما رصد قطاع «برامج الكمبيوتر» شواغر في مهنة «مبيعات تكنولوجيا المعلومات»، وكذلك رصد قطاع «صناعة السيارات» شواغر في وظيفة «أخصائي رواتب».

كما تم تسجيل شواغر في عشرات المهن لدى 19 قطاع عمل، إذ سجّل قطاع الإنشاءات شواغر في مهن منها: «مهندس ميكانيكي، أمين مخازن...»، فيما سجل قطاع صناعة التجهيزات الغذائية، شواغر في مهنة «مساعد شيف»، وطلب قطاع المستشفيات والعيادات الطبية شواغر في مهنة «ممرض». وحدد الموقع الإلكتروني أربع خطوات لتسجيل المنشآت والشركات في سوق العمل الافتراضية، الأولى إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة عن الشركة، والثانية تسجيل الدخول، ثم وضع «الوسم التجاري»، وأخيراً عرض الشواغر الخاصة بالشركة أو البحث عن العمالة التي تناسب متطلباتها.

7 خطوات

وفقاً لمنصة سوق العمل الافتراضية، يمكن للمقيم التقدم للحصول على الوظيفة أو الشاغر من خلال سبع خطوات تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني لسوق العمل الافتراضية، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم اختيار (أفراد) عمالة غير مواطنة، والضغط على «عرض كل الوظائف»، ثم البحث عن الوظيفة المناسبة عبر «البحث بالكلمات». كما حدد الموقع لمن يريد استعراض كل الوظائف على المنصة، عبر الضغط على نافذة «استعرض الوظائف»، وبعد اختيار الوظيفة يتم التعرّف إلى الشروط والوثائق المطلوبة للوظيفة، وأخيراً التقدّم بطلب التوظيف بعد استيفاء المطلوب، من خلال الضغط على نافذة «قدّم طلبك الآن».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news