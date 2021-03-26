الامارات | توظيف .. وظائف للمواطنين في «الملاحة الجوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف .. وظائف للمواطنين في «الملاحة الجوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التسجيل لمواطني الدولة، ببرنامج التدريب لوظيفة مهندس في تخصصات «أنظمة الاتصالات والملاحة والاستطلاع»، تمهيداً للعمل لدى قطاع خدمات الملاحة الجوية، داعية الراغبين في التقدّم للبرنامج المؤهّل للعمل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gcaa.gov.ae

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز شروط الاختيار والتعيين في البرنامج التدريبي للوظيفة، تشمل الحصول على درجة جامعية في أي من مجالات «هندسة الطيران، الإلكترونيات، الطيران، هندسة الاتصالات، الشبكات أو الأمن السيبراني»، لافتة إلى أن من بين الشروط كذلك، وجوب إرفاق شهادة اجتياز الخدمة الوطنية لفئة الذكور، موضحة أنه في حال اجتياز المتقدمين للبرنامج التدريبي بنجاح، ستكون ساعات العمل في الوظيفة بنظام المناوبة.

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