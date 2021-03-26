الامارات | «الزم مسارك» تخفض الحوادث المرورية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الزم مسارك» تخفض الحوادث المرورية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة حملتها الإلكترونية الخاصة بالتوعية المرورية، التي جاءت تحت شعار «الزم مسارك.. تأمن سلامتك»، بهدف نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات، للحدّ من الآثار المترتبة على الحوادث المرورية. وتُركز الحملة على ضرورة الالتزام بخط سير المركبة، وعدم الانحراف المفاجئ أثناء القيادة.

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب سعود الشيبة، أن الحملة أسهمت في تقليل وقوع الحوادث الناتجة عن عدم التزام السائقين بخط السير أثناء القيادة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي شهد في مجمله 64 حادثاً مرورياً، نتجت عنها إصابات عدة، راوحت بين المتوسطة والبليغة.

وأوضح أن الحملة جاء نتيجة ارتفاع نسب الحوادث، وفقاً للإحصاءات المرورية السابقة، التي أشارت إلى أن عدم الالتزام بخط السير من قبل بعض سائقي المركبات، يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لوقوع معظمها، وهو ما تسبب في رفع عدد حالات الوفاة في العام الماضي، وانطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من الحوادث المرورية.

كما قال إن الحملة عملت على نشر التوعية بين قائدي المركبات، عبر الفيديوهات والرسائل التي تم نشرها على حسابات القيادة الإلكترونية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشرها عن طريق الإعلانات الإلكترونية الموجودة على واجهة المراكز التجارية، بلغات عدة، منها العربية، الإنجليزية، والأوردو، وركزت على ضرورة الالتزام بالمسار الصحيح، بجانب العديد من التوجيهات والإرشادات المرورية، التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.

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