ضمن فعاليات «ساعة الأرض».. إطفاء إنارة الشوارع في المعالم البارزة و64 منطقة بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة هذا العام في احتفالات ساعة الأرض والتي تنظمها مختلف دول العالم غداً السبت 27 مارس، من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً، من خلال إطفاء وتخفيض إنارة عدد من المواقع الحيوية والمعالم البارزة والشوارع في أكثر من 64 منطقة وموقعاً حكومياً وخاصاً، مما يساهم في نشر ثقافة التوعية البيئية، وضرورة الاستخدام الأمثل للطاقة، والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وسوف يتم الإعلان عن الكميات التي تم توفيرها خلال الاحتفالات بساعة الأرض، بعد حصرها في كافة المواقع ومشاركات الأفراد.

وأوضح المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المناطق بمدينة الشارقة التي سيتم إطفاء وتخفيض الإنارة فيها تتضمن أكثر من 38 موقعاً ومبنى حكومياً، وتشمل المنتزه وساحة النخيل والفلج والعزرة والرماقية والسويحات والياش والطرفا والدراري والطلاع والخزامية، والقراین والنوف والجرينة، ومواقف مسجد الملك فيصل، والمنطقة المحيطة بالمباني الحكومية باللية والرمثا وموافجة والحزانة والرملة وشرقان ودسمان وسمنان والغبيبة والجزات والفيحا والناصرية وواسط وواجهة المجاز المائية والقصباء وجزيرة العلم وبحيرة خالد «إغلاق جزئي فقط عند الواجهة المائية» ومیدان الكويت، وشارع الشيخ سلطان بن صقر، وشارع الشيخ سلطان بن محمد، وشارع الشيخ محمد بن سلطان، وشارع الزهراء «من مسجد البراء بن عَزب إلى كريستال بلازا»، وشارع خالد بن محمد «من شارع الشيخ زايد إلى النعيمية».

وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وثمن دور شرطة الشارقة في تأمين المواقع والمعالم التي سيتم إطفاء الإنارة عنها خلال ساعة الأرض، ودور جميع الجهات المحلية والاتحادية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المعالم والمناطق التي سيتم إطفاء إنارة الشوارع بها في مدينة خورفكان تشمل مناطق القادسية واليرموك والشعبية والصناعية وحطين وحياوة ومديفي وشارع كورنيش خورفكان وشارع شيص والنحوة ومعالمها، وتشمل المواقع في مدينة دبا الحصن شارع العقد الفريد وشارع الكورنيش.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في احتفالات ساعة الأرض تهدف إلى زيادة الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، وإظهار الحلول لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تفعيل المشاركة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وتعميم مبدأ الاستدامة بين مختلف القطاعات المجتمعية.

وبدوره، أوضح المهندس خليفة الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى، أنه سيتم خلال هذا العام إطفاء إنارة صناعية الذيد بعدد 143 عموداً وطريق مستشفى الذيد الجديد بعدد 122 عموداً، وشعبية الخواطر بالذيد 103 أعمدة، وطريق الشريعة بالذيد 38 عموداً.

وأضاف: أن الهيئة تعمل على تعزيز الوعي بضرورة الالتزام بالحفاظ على البيئة والسعي لترسيخ معايير متفوقة في هذا المجال لتوعية فئات وشرائح المجتمع المختلفة، والعمل على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية والموارد الطبيعية، والحد من الأثر البيئي، ونشر رسالة الحفاظ على البيئة وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المساهمة بشكل فعال في الحفاظ على البيئة.

أما في مدينة كلباء، فأكدت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المدينة ستحتفل هذا العام بساعة الأرض من خلال إطفاء الإنارة عن 10 مواقع ومعالم بارزة كرسالة لقت الانتباه إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتشمل جامعة الشارقة (فرع كلباء) شارع وادي الحلو ( من دوار العلم إلى دوار الحفية ) شارع النادي ( أمام طوارئ الكهرباء) شارع سعد بن أبي وقاص ( بجوار سور توزيع الكهرباء )، شارع موسى بن نصير ( من دوار حمدان إلى البحر )، وشارع الطريف وشارع أبوبكر الرازي ( أمام مطعم كشمير)، وشارع الدحيات ( خلف نادي كلباء)، وشارع عي بن أبي طالب ( من دوار المفرق إلى دوار المستشفى الجديد)، وشارع مطر بن حمد الزعابي.

وأوضحت أن احتفالات ساعة الأرض تعتبر فرصة للتعبير عن التضامن مع المبادرات العالمية للحفاظ على البيئة ونداء إلى جميع فئات وشرائح المجتمع للتحرك بإيجابية نحو قضايا البيئة.