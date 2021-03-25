عبدالله آل حامد: كفاءة استجابة أبوظبي للجائحة ثمرة جهود مشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن كفاءة استجابة الإمارة لجائحة «كوفيد-19» هي ثمرة جهود مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في أبوظبي.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه المركز الطبي للاتحاد للطيران، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلت للحفاظ على صحة وسلامة موظفي الاتحاد وتوفير بيئة عمل آمنة لهم. وقد أسفرت الاستجابة القوية للشركة في التصدي لجائحة «كوفيد-19» بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، إلى جعل الاتحاد للطيران أول شركة طيران على مستوى العالم يتلقى كافة طواقمها الجوية اللقاح ضد« كوفيدـ 19».

كما نتج هذا التعاون عن افتتاح مختبر فحص مسحة الأنف «PCR» الفوري الجديد في مطار أبوظبي الدولي، الذي يعد من بين أوائل المختبرات داخل المطار حول العالم يمكنه توفير نتائج الفحص في غضون 90 دقيقة. وحظيت مطارات أبوظبي بالإشادة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي نظرًا لكونها من أفضل المطارات في تبني إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كوفيد-19، إلى جانب الجهود التي تكرسها بالتعاون مع الشركاء لدعم «ائتلاف الأمل».

وعبّر معاليه عن فخره بالجهود التي تبذلها مجموعة الاتحاد للطيران للحفاظ على صحة وسلامة موظفيها والمسافرين، تلك الجهود التي تتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها وحماية صحة المجتمع المحلي والدولي.

وأشار معاليه إلى أهمية الدور المشترك والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للمضي بمسيرة التنمية المستدامة، موضحاً أن كفاءة استجابة الإمارة لجائحة «كوفيد-19 » هي ثمرة جهود مشتركة بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في الإمارة وسعيهم الدؤوب في العمل من أجل تعزيز صحة وسلامة الإنسانية.

وكان في استقبال معاليه توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، حيث قاما بجولة داخل المركز الطبي الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية والدعم بدءًا من الرعاية الصحية الأولية مرورًا بالخدمات المتخصصة وصولاً إلى الرعاية الوقائية، هذا إلى جانب البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى تحسين نوعية الحياة بشكل عام.

وقال محمد مبارك فاضل المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران «نعتز بدعم وتوجيه دائرة الصحة في أبوظبي، والدور الرائد الذي قدّمته دولة الإمارات في الاستجابة للجائحة، ونتقدّم بكل الشكر لقيادتنا الرشيدة على القرارات الحكيمة التي اتخذتها في هذه الفترة. كما يسرّنا أن نقوم بدورنا في المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران من خلال توفير برنامج لقاح شامل للموظفين، يتضمن تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة على متن الطائرات والمشاركة في ائتلاف الأمل لنقل اللقاح إلى مختلف أنحاء العالم».

وقال توني دوغلاس: «تمكنت الاتحاد للطيران من أن تصبح أول شركة طيران في العالم يتلقى كافة أفراد طاقمها الجوي اللقاح ضد كوفيد، في إنجاز يمثل لحظة تاريخية، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كشركة طيران وحسب، بل أيضًا بالنسبة لأبوظبي. وهي شهادة على نجاح برنامج التطعيم الرائد عالمياً الذي طبقته الإمارات، ما سمح للاتحاد بإطلاق مثل هذا البرنامج الشامل ووضع صحة وسلامة موظفينا، وبالتالي ضيوفنا، في قمة الأولويات».

وتفقد معالي آل حامد المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران الذي تترأسه الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية، ويضم فريق عمل مكوناً من 42 أخصائياً في الرعاية الصحية من ذوي الخبرات المحلية والدولية من مختلف التخصصات.