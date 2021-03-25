منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات ينطلق الأحد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي الأحد المقبل النسخة الثانية من منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات الذي يجمع خبراء من قطاع السياحة لتبادل المعلومات والأفكار حول أحدث التطورات والاتجاهات وتأثيرها على القطاع.

وكانت نسخة المؤتمر الأولى انطلقت عام 2019 فيما تهدف نسخته الثانية الافتراضية إلى تزويد الخبراء ورواد القطاع السياحي بالمعلومات المحدثة والأدوات اللازمة التي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع، وذلك من خلال 8 جلسات حوارية رئيسة، بمشاركة نحو 20 من خبراء ورواد القطاع الذين سيتناولون انعكاسات جائحة «كوفيد-19» على قطاع السياحة، من أجل التوصل إلى تحديد الخطط والمبادرات المستقبلية للتعافي والنمو.

كما يتيح المنتدى لجميع المشاركين فرصة التواصل وتبادل المعرفة والتعرف على مئات الخبراء والمختصين في قطاع السياحة في أبوظبي.

وقالت نوال راشد الحساني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات، تأسس ليكون بمثابة منصة فريدة من نوعها، تستخدم قاعدة بيانات وأحدث الوسائل التكنولوجية لتحفيز سلسلة من المناقشات المهمة حول مستقبل قطاع السياحة. وينتهج المنتدى مفهوماً فريداً أساسه تسخير العلم والتحليل من أجل التوصل إلى معلومات دقيقة والبناء عليها لوضع استراتيجيات ومبادرات موثوقة للمستقبل.

كما يمنح المنتدى الفرصة لرواد قطاع السياحة في أبوظبي والعاملين فيه للاجتماع والتعاون فيما بينهم لما فيه مصلحة مستقبل القطاع في الإمارة. وتهدف نسخة 2021، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة مجموعة من العلامات الرائدة مثل ويجو وشركة اٍكسبيديا ومجموعة أدنيك وجوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في مجال تحليل البيانات في قطاع السياحة، وإيجاد الفرص والحلول المبتكرة لتنمية القطاع والاستفادة من التوجهات الجديدة فور ظهورها.