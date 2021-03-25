«الخارجية» تتسلم أوراق اعتماد سفير «توفالو»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّمت علياء محمد المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد أونيس ماكوي سيماتى سفير دولة توفالو المعين لدى الدولة.

وتمنّت المحرزي لسفير دولة توفالو التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير دولة توفالو الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».