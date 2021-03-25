الامارات | ولي عهد رأس الخيمة: حمدان بن راشد كان رمزا للعطاء والخير والإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد رأس الخيمة: حمدان بن راشد كان رمزا للعطاء والخير والإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحد رجالاتها المخلصين الذي أخلص العمل لرفعة الوطن منذ قيام الاتحاد خلال مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لبلده وشعبه والإنسانية.

وأعرب سموه في كلمة له، عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وأنجال الفقيد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وإلى ذويه وأسرة آل مكتوم الكرام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقال سموه: إن فقيد الوطن حمل الأمانة منذ قيام اتحاد دولة الإمارات وكان محل ثقة للآباء المؤسسين بتوليه وزارة المالية في بداية نهضة الدولة .. وكان الفقيد سندا لوالده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانه وشاهدا على مراحل تطور الدولة حتى وصولها لعام الخمسين.

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