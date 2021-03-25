التعليم والمعرفة تطلق حملة تطعيم للطلبة من 16 عاماً فما فوق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أبلغت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أولياء أمور الطلبة، بتوفير لقاحات كوفيد-19 للطلبة الذين تزيد أعمارهم على 16 سنة، ويمكن للطلبة الحصول على اللقاح من خلال المراكز التي تم تخصصيها للقطاع التعليمي، والذي يأتي في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، إذ تم تنظيم حملة تطعيم ثانية للقطاع التعليمي، بدأت اليوم الخميس وتستمر حتى 1 أبريل المقبل، وذلك في مراكز مخصصة في أبوظبي والعين والظفرة.

وأوضحت الدائرة لأولياء الأمور أن لقاح فيروس كوفيد-19 مصرح للاستخدام من قبل السلطات الصحية في الدولة للطلبة في سن 16 سنة، فما فوق، ونبهت الدائرة أولياء الأمور إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الأعراض، التي تظهر عند الإصابة بالعدوى، لكنه لا يمنع انتقال الفيروس بشكل تام، ونوهت إلى أن الالتزام بشكل تام بالتدابير الاحترازية ضروري، وقد تم البدء بإعطاء التطعيمات لهذه الفئة العمرية للحفاظ على سلامتهم في المراحل الدراسية النهائية، حيث إنهم أكبر سناً وأكثر اختلاطاً مع أقرانهم.

وبحسب الدائرة، تستمر حملة التطعيم هذه لمدة أسبوع خلال الفترة ما بين الخميس 25 مارس إلى الخميس 1 أبريل، في المواقع التالية: أبوظبي- الصالة الرياضية في مدرسة الوطن (إحدى مدارس الشراكات التعليمية):

وفي العين - الصالة الرياضية في مدرسة الجنائن (إحدى مدارس الشراكات التعليمية)، وفي منطقة الظفرة- كلية فاطمة للعلوم الطبية.

وساعات العمل: الخميس 25 مارس، 03:00 – 09:00 مساءً، والجمعة 26 مارس – الخميس 1 أبريل، 10:00 صباحاً – 07:00 مساءً، ويجب على الطلبة الراغبين في الحصول على اللقاح إحضار بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم، كما يجب أن تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وأن يكونوا برفقة أحد الوالدين أو وصيهم القانوني.