محمد حمد البادي: حمدان بن راشد مثال في حب الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس محكمة الاتحادية العليا أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قامة وطنية مؤثرة في سجلات العطاء في كل بقاع الأرض يشهد عليها القاصي والداني، ومثالاً لنا جميعاً في حب الوطن وعمل الخير، والعمل الدؤوب، وتحقيق الإنجازات وقد دون اسمه في سجل العطاء والتميز.

وقال: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكان رجلاً محباً متواضعاً، رمزا للحكمة وشارك المؤسسين في بناء الدولة بإخلاص وجد، والذين عملوا مع المغفور له بالقرب يدركون ذلك بوضوح ويدركون حكمته وإخلاصه في عمله وتواضعه وسداد رأيه وكان حريص دائما الحرص على تحقيق التميز والرقي». وأضاف سعادته أنه برحيله «طيب الله ثراه» خسرنا رمزاً وطنياً مؤثراً، عايش مسيرة الدولة، وساهم في بناء نهضتها بكل إخلاص، ليس للكلمات أن تعبّر عن حزننا لفقدانه، لكن اسمه سيبقى خالداً في تاريخ وطننا الغالي.. نشاطر حكامنا وشعبنا، مشاعر الحزن والألم، ونعبر عن تعازينا ومواساتنا القلبية لهم، داعين الله أن يمنّ على الفقيد بالرحمة والغفران، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا الصبر والسلوان.